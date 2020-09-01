Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon fragmanı geldi! İşte Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm tanıtımı…

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon fragmanı geldi! İşte Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm tanıtımı…

İlk olarak 13 Eylül 2018'de izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezon fragmanı az önce yayınlandı. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezon 94. bölüm tanıtımı sayfamızda...

Yayınlandığı her gün büyük ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden beklenen tanıtım geldi. Eylül ayı içerisinde başlayacak olan Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. sezon 94. bölümü fragmanındaki sahneler heyecan uyandırıyor. İşte dizinin yeni sezon tanıtımı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU NE?

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.