Bir Zamanlar Çukurova 3. Yeni bölü fragmanı geldi mi? Yılmaz yakalanıyor (Bir Zamanlar Çukurova 2. Bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleri ile soluksuz bir bölüme imza atan Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evin beyi Demir Yaman’ın kısır olduğuna dair söylentiler çıkmış ve eski karısının hamile kaldığı öğrenilmiştir. Züleyha ile Yılmaz kaçmak için hüvivet parasını denkleştirmeye çalışır. Demir Bey ise Züleyha’ya aşık olmuştur. İşte Bir Zamanlar Çukurova 2. bölüm özeti ve izleme linki...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bir Zamanlar Çukurova 1970’li yıllarda geçen ve Yeşilçam filmlerini aratmayan konusu ile ATV'nin yeni yapımlarından. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha'yı kurtarmak için birini öldürmek zorunda kalan Yılmaz çareyi sevdiği kadınla kaçmakta bulmuştur. Yeni bölümde ise Züleyha ile Yılmaz hiç tahmin edemeyecekleri bir serüvene ilk adımlarını atarlar. Peki Bir Zamanlar Çukurova 3. Bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 2. Bölüm izleme linki…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evlenmek için gün sayan Züleyha ile Yılmaz'ın başına gelenler onları Çukurova'ya kadar getirir. Çukurova'da beş parasız kalınca Yamanlar Çiftliği'nde kaderleri yeniden çizilir. Şimdi dizinin 3. Bölüm fragmanı bekleniyor….

Ancak Bir Zamanlar Çukurova 3. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 2. BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'da Yamanlar Çiftliği'ne sığınan Züleyha ile Yılmaz evin hanımına kardeş olduklarını söylemiş ancak öpüşürken yakalanmışlardır. Gizlice buluştukları yerde kalabalık sesler duyan aşıklar bir anda toparlanır ve büyükanneyi son anda Yılmaz boğulmaktan kurtarır. Büyük Hanım başta durumun farkında değilmiş gibi davranır. Çünkü annesini Yılmaz kurtarmıştır. Gaffur Yılmaz'ın kahramanlığını yine kendine yediremez. Büyük Hanım'ın annesi Züleyha'yı çok sevmiştir.

Ayrıca Demir Bey, Filiz'in Adana'ya döndüğünü annesinden duyar. Ancak tedavi görüp o şekilde hamile kaldığını söyler.

DEMİR ZÜLEYHA'YA, GÜLTEN YILMAZ'A AŞIK OLUR

Demir Bey, Züleyha'yı aklından çıkaramaz. İlk görüşte aşka tutulmuştur ama denk olmadıklarını düşünür. Hakkında çok az şey bildiği için de tedirgindir. Evde çalışan hizmetçilerden Gülten de Yılmaz'ı beğenmektedir. Gözlerini ondan alamaz. Gideceklerini duyar ve Yılmaz'ın yanına koşar. Yılmaz ‘gitmeyeceğiz' diyerek içini rahatlatır.

ZÜLEYHA: BİR AN ÖNCE GİDELİM

Demir Bey ile Züleyha yan yana gelir, Demir ilgisini saklamaz ve o sırada Yılmaz da onları izlemektedir. O sırada karşılaşırlar. Demir, Yılmaz'ın mertliğini ve cesaretini takdir etmektedir. Züleyha durumdan rahatsız olur ve Yılmaz'a bir an önce gitmek istediğini söyler. Ayrıca Gülten, Yılmaz'ı sevdiğini söyler.

Yılmaz büükanneyi kurtardığı için büyük hanımdan bahşiş alır. Züleyha parayı da görünce kaçalım diye ısrar etmeye başlar. Yılmaz birini öldürdüğü için vicdan azabı çekmektedir. Züleyha ile Yılmaz'ın buluşmasını Büyük Hanım da izlemektedir. Sevgili olduklarının farkındadır ama sessizce izlemeyi tercih eder. Yılmaz odaya döndüğünde Demir Bey onu beklemektedir.

GAFFUR'A GÜN DOĞDU

Evin Hanım'ı Gaffur'un ağzını arar, Yılmaz ile Züleyha'nın hikayesine inanmadığını söyler ve ondan hafiyelik etmesini ister. Gaffur durumdan çok memnundur. Gaffur, İstanbul'a Züleyha ile Yılmaz'ı araştırmaya gider.

DEMİR BEY'İN İLGİSİ YILMAZ'I RAHATSIZ EDER

Demir Bey, Yılmaz'a sorular sorarak Züleyha hakkında bilgiler edinmeye başlar. Üstü kapalı da olsa Züleyha'yı beğendiğini söyler. Hem güzelliğinden hem de tavır ve davranışlarından söz eder. Yılmaz harekete geçer ve Adana'ya gidip yeni hüviyet almaya karar verir. O sırada Huğlarda yaşayan insanların hastalıktan kırıldığı ortaya çıkar. Huğlarda salgın hastalık baş göstermiştir. Şermin ve Sabahattin Büyük Hanım ile karşı karşıya gelir. Çünkü çocuklara aşıyı Sabahattin yapacaktır. Şermin yine ortalığı karıştırmıştır. Büyük Hanım'ın söylediklerini Sabahattin'e söylememiştir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. BÖLÜM İZLE

YILMAZ HÜVİYETLERİ ÇIKARIYOR

Yılmaz Adana'ya hüviyet için gider. Ancak parası eksik olduğu için Şeref Yağcı kabul etmez. Ancak paranın kalanını hüviyetler hazır olunca ödeyeceğini söyleyerek hüviyetleri hazırlatmaya ikna eder. Bir de alyans satın alır.

GAFFUR HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Gaffur İstanbul'a gelir ve Ayhan ustanın evine gider. Ustanın karısı, Züleyha ile Yılmaz'ın gerçekten yaşadığı her şeyi bir bir anlatır. Züleyha ile Yılmaz'ın sevgili olduğunu ve Yılmaz'ın birini öldürdüğünü söyler.

BÜYÜK HANIM YILMAZ'IN KATİL OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Yılmaz'ı arayanlar Yamanlar Çiftliği'ne kadar gelir. Büyük Hanım’a Yılmaz'ın fotoğrafını gösterip, birini öldürdüğünü söyler. Ancak Büyük Hanım tanımadığını söyler.

ZÜLEYHA'NIN HAMİLELİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Züleyha hamiledir. Sürekli midesi bulanmaya başlar. Büyük Hanım görür ve hamile olduğunu anlar. Demir'in eski karısı Filiz çiftliğe gelir, karnı burnundadır. Hünkar hanımla restleşirler. Filiz eski günlerin acısını sonuna kadar çıkarır.

HÜNKAR HANIM PLANINI YAPTI

Hünkar, Filiz'in söylediklerinden çok etkilenmiştir. Oğlunun adının kısır ağaya çıkmasından korkmaktadır. Gaffur gelip Züleyha ile Yılmaz hakkında öğrendiklerini anlatır ama Hünkar Gaffur'a yemin ettirerek olayı saklamasını ister. Hünkar Hanım Züleyha'ya sen hamile misin diye sorar. Diğer yandan Yılmaz hüviyetleri almıştır. Ancak Hünkar Hanım, Yılmaz'ı jandarmaya ihbar eder.