Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezon bölümüyle ATV ekranında yayınlandı. Yılmaz gerçekleri öğreniyor ve "Mala, mülke, servete kandığına nasıl inandım ben Züleyha'nın?" diyor. Demir hırsından Şermin'in konağına benzin döküp eteşe veriyor. Yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölümde; Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar’ın Züleyha’yı kendi hayatına karşılık Demir’le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz’ı yıkmıştır. Ama Müjgan’a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsini.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. SON BÖLÜM İZLE

Ne Züleyha’yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli’nin evinde Yılmaz’ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli’yle konuşurken Demir’in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha’yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin’in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha’yı kürtaja götürmüştür.

Şermin, Züleyha’ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir’in gözü dönmüştür, Şermin’in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar’ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur’un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.

Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz’ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir’le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan’ı da sevmeye devam edebilecek mi?