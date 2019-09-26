Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle…

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 38. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Çukurova'da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacak sorunun yanıtını 39. bölüm fragmanında arıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezona geçen hafta başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olayı anlatıyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Hünkar’ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor! Züleyha’nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor. Tüm bu gelişmelerin ardından merak edilen soruların yanıtları Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ile yanıt bulacak mı? İşte detaylar….

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova’da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor!

Öğrendiklerinden sonra Hünkar’ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli’yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli’yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir’i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver’in oğlunun sünneti var! Ve Adana’nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver’i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!

Hünkar’ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor! Züleyha’nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor. Kalbini Müjgan’a açtığını, Züleyha’yı unuttuğunu düşünürken, şimdi her şey alt üst oluyor! Ne yapıp ediyor, Züleyha ile buluşuyor!

Bir Zamanlar Çukurova’da bütün aşklar yeni sınavlardan geçecek. Fekeli, Hünkar’ın sandığı kişi olmadığını öğrenince, “kızgınlığım geçer, kırgınlığım geçmez” diyecek. Demir, Züleyha’nın bir gün kendisini sevmesi için, şimdi başkasını severken bile ondan vazgeçmeyecek. Yılmaz, Müjgan’a kalbini açmışken, şimdi Züleyha için de yanıyor! Züleyha, nihayet Yılmaz’ın karşısında! Ama Yılmaz henüz, oğlunun babası olduğunu bilmiyor. Üstelik karnında bir de Demir’in çocuğu var! Müjgan ise herkese karşı durup sevdiği Yılmaz’ı kalbi başkasına aitken de sevmeye devam edebilecek mi?