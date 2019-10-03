Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm ile ATV'de yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; iki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor. Yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor. Ne Yılmaz’ın Züleyha’dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir’in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha’yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha’yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. SON BÖLÜM İZLE

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz’ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir’in çocuğunu da karnında taşıyor!

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli’den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz’a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan’ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!

Çukurova’da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor! Öğrendiklerinden sonra Hünkar’ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli’yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli’yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir’i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!

Cengaver oğlunun sünnetini yapıyor! Ama önce Hatip’le hesaplaşması gerekiyor! Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver’in oğlunun sünneti var! Ve Adana’nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver’i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!

Hünkar’ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor! Züleyha’nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor. Kalbini Müjgan’a açtığını, Züleyha’yı unuttuğunu düşünürken, şimdi her şey alt üst oluyor! Ne yapıp ediyor, Züleyha ile buluşuyor!

Fekeli, Hünkar’ın sandığı kişi olmadığını öğrenince, “kızgınlığım geçer, kırgınlığım geçmez” diyecek. Demir, Züleyha’nın bir gün kendisini sevmesi için, şimdi başkasını severken bile ondan vazgeçmeyecek. Yılmaz, Müjgan’a kalbini açmışken, şimdi Züleyha için de yanıyor! Züleyha, nihayet Yılmaz’ın karşısında! Ama Yılmaz henüz, oğlunun babası olduğunu bilmiyor. Üstelik karnında bir de Demir’in çocuğu var! Müjgan ise herkese karşı durup sevdiği Yılmaz’ı kalbi başkasına aitken de sevmeye devam edebilecek mi?