Bir Zamanlar Çukurova 4. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Züleyha gelin oluyor! (Bir Zamanlar Çukurova 3. Son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 4. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Züleyha gelin oluyor! (Bir Zamanlar Çukurova 3. Son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Yılmaz hapse atılır, Züleyha’yı yeni bir hayat beklemektedir. Huğlara gönderilen Züleyha’ya Demir Bey sahip çıkar. Hünkar Hanımın planı tıkır tıkır işlemektedir. Peki Bir Zamanlar Çukurova 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 3. Son Bölüm izle

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Bir Zamanlar Çukurova 3. Son bölümünde Züleyha, Yılmaz'ını kaybeder. Demir Bey ona sahip çıkar. Aslında tüm yaşananlar Hünkar Hanım'ın planıdır. Önce Züleyha'yı konağa yerleştirir sonra da ona gönlünü açar. Peki Bir Zamanlar Çukurova 3. Son bölümde başka neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 4. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz jandarma tarafından yakalanır. Züleyha yıkılır. Bu duruma en çok sevinen de Gaffur olmuştur. Züleyha Yılmaz'I görmeye gider, ama buna izin verilmez. Kendini kaybedeip bayılır. Uyandığında Hünkar Hanım yanındadır. Züleyha'yı alıp konağa dönerler. Saniye ve ev çalışanları Züleyha'yı istememektedir.

Züleyha Hünkar Hanım'a olanları anlatır. Ama sevgili oldukları yalanını sürdürür. Hünkar Hanım da bu yalanı bilmiyor gibi yapar ve ev çalışanlarına da durumu bu şekilde anlatır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM İZLE

YILMAZ EN İYİ İHTİMALLE 30 YIL YATACAK

Yılmaz İstanbul'da hapse atılır. Daha ilk günden hapishanenin acı yüzü ile karşılaşır. Züleyha bebeğine sarılarak ondan güç almaya çalışır. Hünkar Hanım avukat tutar, ama savcı Yılmaz'ın idamla yargılanmasını ister. Avukat cezayı 30 yıla çevirmek için çalışabileceğini söyler.

ZÜLEYHA KONAKTAN GÖNDERİLİR

Züleyha'yı kimsenin istememesi nedeniyle huğlara gönderilir. Giderken arkasından laf sokmalar devam eder. Gülten, Züleyha'nın odasını temizlerken Yılmaz'ın yüzüğünü bulur. Gözyaşları ile yüzüğü Züleyha'ya verir. Bu sırrı saklayacağını söyler.

DEMİR BEY ZÜLEYHA'YA KOŞAR

Demir Bey seyahatten döner ve Züleyha'nın huğlarda olduğunu öğrenir. Hemen yanına koşar. Züleyha Yılmaz'ın onun namusu için hayatını kararttığını anlatır. Demir abini kurtaracağım diye söz verir. Kaptığı gibi Züleyha'yı konağa getirir. Herkes şaşkın bakışlarla onları izlemektedir. Demir evdekilere emri verir. Artık Züleyha büyükannenin odasında kalıp ona bakacaktır. Demir eşyalarını toparlayıp Yılmaz'a yardım etmek için İstanbul'a gider.

YILMAZ DEMİR BEY'E NE SÖYLEDİ?

Demir Bey, Yılmaz'ı hapishanede ziyaret eder. Hapiste hayatını kolaylaştırmak için de hapishane müdürü ile konuşur. İstanbul'dan bir avukat tutacağını söyler. Yılmaz'ın Demir Bey'e söylediği sözler derin iz bırakır. Demir eve döndüğünde, Yılmaz'ın beni dert etmesin dediğini söyler. Hünkar Hanım da oradadır.

GÜLTEN ZÜLEYHA'NIN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Züleyha, Yılmaz'a mektup yazar ve mektupta hamile olduğunu yazar. Mektubu göndermesi için Gülten'e verir. Gülten ise mektubu göndermez ve okuyup gerçeği öğrenir.

DEMİR: ZÜLEYHA İLE EVLENECEĞİM

Demir, Züleyha'ya evlilik teklif edeceğini annesine söyler. Hünkar Hanım, sanki bu durumu kabul edemiyormuş gibi yapar ve Demir'in onu ikna etmesine izin verir. Evlilikle ilgili hünkar Hanım Züleyha ile konuşur. Züleyha hamile olarak nasıl evleneyim diye karşı çıkar ama başka çıkışı yoktur. Böylece Demir ile Züleyha evliliğinin ilk adımı da atılmış olur.