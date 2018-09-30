Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanında şok! Yılmaz asılacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta geciken fragman bu hafta zaman kaybedilmeden yayına verildi. Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm yeni fragmanda yürekleri yakan bir sahne var. Yılmaz darağacına gidiyor, Züleyha ise Demir Bey'in kollarına... İşte izleyicilerini yürekten etkileyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni bölüm fragmanı...

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Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı ile yayında. Züleyha hiç istemediği bir evliliğe zorlanıyor ve sevdiği adam hapiste. Yılmaz, Züleyha’nın namusu için idama ya da en iyi ihtimalle 30 yıla mahkum edilecek. Züleyha karnında Yılmaz’ın bebeği ile çaresiz. Yamanlar Çiftliği’nden gitse Yılmaz için tuttukları avukat da davadan çekilir. Bu nedenle Demir Bey’in ilgisine ses çıkaramıyor. Züleyha evlilik fikrine katlanamayıp intihar girişiminde bulunuyor ama yeni fragmanda kurtulduğu görülüyor. Demir ile Züleyha’nın gelin alayı kuruluyor. Artık Züleyha Demir Bey’in karısı oluyor. Yılmaz ise Züleyha’dan bir mektup gelsin diye bekliyor. Ama arada oynana oyunlar yüzünden Yılmaz ve Züleyha birbirinden habersiz aşkları için savaşıyor. Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanında Yılmaz’ın darağacına götürüldüğü sahneye de yer veriliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz jandarma tarafından yakalanır. Züleyha yıkılır. Bu duruma en çok sevinen de Gaffur olmuştur. Züleyha Yılmaz'I görmeye gider, ama buna izin verilmez. Kendini kaybedeip bayılır. Uyandığında Hünkar Hanım yanındadır. Züleyha'yı alıp konağa dönerler. Saniye ve ev çalışanları Züleyha'yı istememektedir.

Züleyha Hünkar Hanım'a olanları anlatır. Ama sevgili oldukları yalanını sürdürür. Hünkar Hanım da bu yalanı bilmiyor gibi yapar ve ev çalışanlarına da durumu bu şekilde anlatır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM İZLE

YILMAZ EN İYİ İHTİMALLE 30 YIL YATACAK

Yılmaz İstanbul'da hapse atılır. Daha ilk günden hapishanenin acı yüzü ile karşılaşır. Züleyha bebeğine sarılarak ondan güç almaya çalışır. Hünkar Hanım avukat tutar, ama savcı Yılmaz'ın idamla yargılanmasını ister. Avukat cezayı 30 yıla çevirmek için çalışabileceğini söyler.

ZÜLEYHA KONAKTAN GÖNDERİLİR

Züleyha'yı kimsenin istememesi nedeniyle huğlara gönderilir. Giderken arkasından laf sokmalar devam eder. Gülten, Züleyha'nın odasını temizlerken Yılmaz'ın yüzüğünü bulur. Gözyaşları ile yüzüğü Züleyha'ya verir. Bu sırrı saklayacağını söyler.

DEMİR BEY ZÜLEYHA'YA KOŞAR

Demir Bey seyahatten döner ve Züleyha'nın huğlarda olduğunu öğrenir. Hemen yanına koşar. Züleyha Yılmaz'ın onun namusu için hayatını kararttığını anlatır. Demir abini kurtaracağım diye söz verir. Kaptığı gibi Züleyha'yı konağa getirir. Herkes şaşkın bakışlarla onları izlemektedir. Demir evdekilere emri verir. Artık Züleyha büyükannenin odasında kalıp ona bakacaktır. Demir eşyalarını toparlayıp Yılmaz'a yardım etmek için İstanbul'a gider

YILMAZ DEMİR BEY'E NE SÖYLEDİ?

Demir Bey, Yılmaz'ı hapishanede ziyaret eder. Hapiste hayatını kolaylaştırmak için de hapishane müdürü ile konuşur. İstanbul'dan bir avukat tutacağını söyler. Yılmaz'ın Demir Bey'e söylediği sözler derin iz bırakır. Demir eve döndüğünde, Yılmaz'ın beni dert etmesin dediğini söyler. Hünkar Hanım da oradadır.

GÜLTEN ZÜLEYHA'NIN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Züleyha, Yılmaz'a mektup yazar ve mektupta hamile olduğunu yazar. Mektubu göndermesi için Gülten'e verir. Gülten ise mektubu göndermez ve okuyup gerçeği öğrenir.

DEMİR: ZÜLEYHA İLE EVLENECEĞİM

Demir, Züleyha'ya evlilik teklif edeceğini annesine söyler. Hünkar Hanım, sanki bu durumu kabul edemiyormuş gibi yapar ve Demir'in onu ikna etmesine izin verir. Evlilikle ilgili hünkar Hanım Züleyha ile konuşur. Züleyha hamile olarak nasıl evleneyim diye karşı çıkar ama başka çıkışı yoktur. Böylece Demir ile Züleyha evliliğinin ilk adımı da atılmış olur. Hünkar Hanım Çukurova’ya Züleyha’yı soylu bir aileden gelen gelini olarak tanıtır. Düğün günü gelir. Konak süslenmiş ve tüm hazırlıklar tamamdır ama bir eksik vardır o da Züleyha… Gelinliğini giyip nehrin kenarına gitmiştir. Aklında Yılmaz ile İstanbul’dan kaçarken Yılmaz ile konuşmaları vardır. Züleyha gözyaşları ile kendini serin sulara bırakır.