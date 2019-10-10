Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Züleyha herkesi şaşırtan bir tavır sergiliyor. Yeni bölümde neler olacak? Peki Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Demir’e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor! Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. SON BÖLÜM İZLE

Cezaevine Demir’i ziyarete de gidiyor, Demir’in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha’ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir’in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye’nin gözünü Züleyha’dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

Fekeli, maalesef İstanbul’dan Adana’ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu’nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul’a giderler ve dönüşlerinde Behice’yi de yanlarında getirirler.

Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan’a Yılmaz’ı çok beğendiğini, Fekeli’yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!



DEMİR’İN KADERİ ŞERMİN’İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!

Şermin’i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.

Bir yandan Demir’in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz’ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan’ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha’dır!