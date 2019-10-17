Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Züleyha'ya kaçalım demek için gitmişken, Müjgan'a bunu yapamayacağına karar veren Yılmaz, dönüş yolunda baygın vaziyette Züleyha'yı bulmuştur. Onu hastaneye yetiştirmeye çalışırken, gözünü açan Züleyha, Adnan'ı sayıklar. Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Yılmaz, geri döner ve Adnan’ın hayatını kurtarır. Yılmaz henüz gerçekleri bilmese de Züleyha, Adnan ve Yılmaz ilk kez yan yanadır! Ve ilk kez birbirlerine sarılırlar! Hastaneye ulaştıklarında da Yılmaz Adnan’ı bırakamaz. Ta ki, Hünkar gelene dek!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebileceksiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 40. SON BÖLÜM İZLE

Züleyha ve Adnan, Yılmaz sayesinde ölümden dönerken, Bağevinde ve Çiftklikte ise yer yerinden oynamıştır. Züleyha ve Adnan, tüm Adana’da köşe bucak aranmaya başlar. Hünkar, Yılmaz’ın yaptıklarının hesabını sormaya Fekeli’ye kadar gider!

HATİP AĞA CEZAEVİNDE DEMİR’İ ÇILDIRTTI! DEMİR PERİŞAN!

Hünkar, Züleyha ve Yılmaz’ı bulmak için seferberlik ilan etmişken, Hatip Ağa ise, Demir ve Hünkar’ın arasını bozmak ve Yamanlar’ı yeni bir krize sürüklemek için cezaevine Demir’i ziyarete gider. Ona öyle bir şey söyler ki, çıldıran Demir, yine hücre cezası alır! Hünkar bir kez daha Savcı Jülide’den ricacı olmak zorundadır artık. Üstelik bir de hatip Ağa’nın fırsatçılığı ile uğraşmak zorunda kalır.

FEKELİ YILMAZ İLE HÜNKAR’IN ARASINDA KALDI!

Züleyha’nın kayıp haberini aldıktan sonra Yılmaz’a ulaşmaya çalışan Fekeli, bir yandan da Hünkar’ı oğlunun bunu yapmayacağına inandırmaya çalışır. Ancak, Fekeli bile, gerçekten kaçmış olabileceklerini düşünecek haldedir! Bir yandan da etrafını saran akbabalara karşı Hünkar’a yardım etmek ister. “Sen bana yar da olsan, yara da olsan, sana kıyamam” diyerek, kavgalarının ortasında yine elini uzatır.

Yamanlar bir yandan Züleyha’yı bulmanın telaşındayken, bir yandan da Demir’in cezaevinde olmasından fırsat bilenlere karşı itibarlarını korumak zorundadır. Hünkar, şirket ve Züleyha arasında koştururken, sağ kolu Saniye’ye daha büyük görevler verir. Saniye yanına Gülten’i de alarak, Hünkar’ın sünnet düğünü organizasyonunu üstlenir. Artık iki genç kadın ellerinde megafonları ve not defterleri ile Hünkar adına hayır işinin tüm sorumluluğu ile köyleri gezecektir. Ve Gülten yine Çetin ile karşılaşır.