Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle…

Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle…

Bir Zamanlar Çukurova 41. bölümüyle izleyicinin karşısına geldi. Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakim oluyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar 41. bölümde Hünkar, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha’yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha’nın masumiyetinin tek şahidi Haminne’dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölümün ardından 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova’nın 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul’a giden Behice’yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice’yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice’nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan’ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.