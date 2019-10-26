Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Yılmaz, Demir’e silah doğrultuyor

Bir Zamanlar 41. bölümde Hünkar, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölümün ardından 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.