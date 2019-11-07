Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 43. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 42. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi. Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 43. son bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Müjgan’a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan’ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha’ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli’ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, “Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli” dedi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43. SON BÖLÜM İZLE

Züleyha’nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha’nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz’ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir’in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır! Oğlundan gizli Fekeli’den yardım almaktan çok rahatsız olan Hünkar, Fekeli’ye bir an önce borcunu ödemek ister. Fekeli ise, bahanesi ne olursa olsun Hünkar ile yine buluşabilmekten çok mutludur. İkisinin bilmediği ise Züleyha’nın aralarındaki hikayeyi çözmeye başladığıdır!

Hatip’in oyunuyla borç batağına düşen Gaffur, senetlerini er ya da geç ödeyeceğini düşünmektedir. Hatip, çiftlikteki davet için tavukları kendisinden almasını teklif edince hiç düşünmeden kabul eder. Demir Yaman bütün Adana’yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir.

Valinin verdiği davet, Çukurova’nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini Müjgan’ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Bir yandan da Hünkar’ı Fekeli’den kıskanacaktır. Başhekim olan Sabahattin, artık şehir protokolündedir. Savcı Jülide ile aynı masada sohbet ederken, Şermin gelir. Şermin, Sabahattin’in yeni durumuna inanamaz ama bir yandan da Jülide’yi kıskanacaktır. Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan’ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.