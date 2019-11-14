Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 44. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 44. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; toplu sünnet düğünündeki zehirlenme, Çukurova'daki tüm dengeyi değiştiren olayların fitilini ateşliyor. Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 44. son bölüm izleme...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; tavukları satın alan Gaffur’u, Demir’in elinden kimse kurtaramaz! Demir, Gaffur’u dövmekle kalmayacak, hayatındaki en önemli şeyi de elinden alacaktır! Demir bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, bir yandan da kaybettiği itibarını geri kazanmak zorundadır. Çünkü başta Vali olmak üzere, herkes yaşananların sorumlusu olarak Demir’i görmektedir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44. SON BÖLÜM İZLE

Yılmaz’ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman’ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz’a “Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim” der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır.

Yılmaz, baba olmadan önce hayatında temiz bir sayfa açmak için sakladığı her şeyi Müjgan’a anlatmaya karar verir. Ancak öğrendikleri Müjgan’a çok ağır gelecektir. Yılmaz, artık çocuğu ve onunla mutlu olmaya kararlı olduğunu söylese de Müjgan ikna olmaz. İlk uçakla İstanbul’a gider! Behice’nin hiçbir şeyden haberi yoktur. Fekeli, onu ortada bir sorun olmadığına ikna eder. Yılmaz’a da Müjgan’ı geri getirmesini söyler.

ÇETİN, GÜLTEN’DEN VAZGEÇMİYOR!

Zehirlenenler arasında Gülten de vardır. Hastanede onu gören Çetin, bir kez daha şansını deneyecek ve bu kez Gülten de onu reddetmeyecektir. Çetin, Gülten’e bir demet gül bile bırakacaktır.

Tüm olan biten arasında hem Yılmaz ve Demir’i bu savaştan vazgeçirmeye çalışmaktan hem de Hünkar’a olan aşkından vazgeçmeyen Fekeli, Müjgan ile konuşur. Çünkü artık Yılmaz’ın Müjgan ile; Züleyha’nın Demir ile mutlu olmaya ikna olacağını düşünmektedir. Ancak aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova’da rüzgar o kadar kolay dinmeyecektir.