Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Demir çılgına dönüyor

Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm 2. fragmanında; Felekeli ile birliktelik yaşayan Hünkar'a Demir'den tepki geliyor. Demir, Felekeli ile ilişkisi olan Hünkar'ı "Artık sana anne demeyeceğim" diyerek hayatından siliyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında büyük öfke dikkat çekti. İşte yeni bölüm hakkında merak edilenler...

Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanları ATV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümde; Fekeli ile Hünkar’ın 40 sene sonra birleşmesi Demir’i çılgına çeviriyor. Yılmaz, Züleyha’nın çocuğunu kucağına aldığında “Baba” demesi ile ortam bir anda buz kesiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm 2. fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini “aşk” göremeyecek kadar kör etmiştir.

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Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!