Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak. Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Hünkar’ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli’yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar’a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. SON BÖLÜM İZLE

Gazete haberi, Demir’i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini “aşk” göremeyecek kadar kör etmiştir.

Gaffur’un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha’yı yine yolda bırakır. Yılmaz’ın bir kez daha Züleyha ve Adnan’ı aracına alması Demir’i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

Gülten’e ilgisini fark etse de, Çetin’e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!