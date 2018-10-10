Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm 2. fragmanı: Bebek senden mi?

Bir Zamanlar Çukurova 5. bölümden 2 fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Demir'in neredeyse her şeyin farkında olduğu görülüyor. Cezaevinde yangın çıktığını ve bir çok mahkumun öldüğünü öğrenen Züleyha eline makası alıp karnına doğru götürüyor. Hünkar'ı kendisini ve bebeğini öldürmekle tehdit ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm 2.fragmanı...

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Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm merakla bekleniyor. Çünkü yeni bölümde Demir hiç bilinmeyen bir yüzünü gösteriyor. Züleyha, Yılmaz için kendini paralıyor. Karşısında bu sefer engel olarak sadece Hünkar Hanım yok. Artık kocası olan Demir de var. Demir yeni fragmanda annesine ‘bizi kandırmışlar’ deyince Hünkar bebeğin ondan olup olmadığını soruyor. Yılmaz’ın yattığı cezaevine Züleyha’nın üvey abisi de giriyor. Ancak bunun bir tesadüf olmadığı kesin. İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm 2. fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. BÖLÜM FRAGMANI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34 BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir ile Züleyha evleniyor. Çukurova'da davullu zurnalı dillere destan bir düğün yapılıyor. Yılmaz cezaevinde Züleyha'dan mektup bekliyor. Cezaevinde de alay konusu oluyor. Yılmaz kafasını duvarlara vuruyor.

Hünkar hanım Züleyha'nın gebeliği ortaya çıkmasın diye her türlü detayı planlıyor. Züleyha Hünkar'a “bir torun yüzünden mi kurban ettiniz” deyince Hünkar Hanım Yılmaz'la sonunun çıkmazda olduğunu anlatıyor. Çocuğu olunca onu anlayacağını söylüyor. Züleyha gözyaşları için de Demir'le birlikte oluyor. Bu gece Demir'in en mutlu Züleyha'nın ise en acı günü. Demir, Züleyha'nın ona aşık olmadığını biliyor ama ona aşık olacağını söylüyor. “Artık ilelebet benimsin” diyor.



YILMAZ İDAM EDİLECEK Mİ?

Yılmaz rüyasında dar ağacına götürüldüğünü görüyor. Sayıkladığı tek şeyse Züleyha… Gece yarısı telefon çalıyor ve Demir apar topar çıkıyor. Hünkar Demir'i evden çıktığını görünce Züleyha'nın yanına koşuyor. Züleyha, Demir ‘in arkadaşının kaza yaptığı için gittiğini söylüyor. Züleyha “ben Yılmaz'a ihanet ettim” dese de Hünkar “sen Yılmaz'ın hayatını kurtardın” diyor.

Züleyha ile Demir balayına Avrupa'ya gidiyor. Ev halkı Züleyha'dan hala rahatsız. Her fırsatta hakkında konuşmayı ihmal etmiyorlar. Kıskançlık da cabası. Kendi aralarında ona ismi ile hitap edeceklerini konuşurlar. Hünkar sabah Züleyha'ya öğüt verir. Bundan sonra kocası ve çocuğuna sarılmasını söyler.

ZÜLEYHA DEMİR'LE BALAYINDA

Züleyha Demir'le balayına gider. Demir, Paris'te Züleyha'yı ilk gördüğü anı anlatır. Onu ilk kez çiftlikte görmediğini söyler. Aşkını söze döker. Züleyha hem şaşkın hem çok yıkkındır. Demir, Züleyha'yı tanımasının tesadüf olmadığına kader olduğuna inanır. Züleyha lüks hayatı acılar içinde tecrübe ederken Yılmaz acılar içindedir. Ağzına bir lokma koymaz.

HÜNKAR'DAN EV ÇALIŞANLARINA ZÜLEYHA AZARI

Hünkar Züleyha'nın gebe olduğunun müjdesini vermek için sabırsızlanır. Mutfaktakilerin Züleyha ile ilgili dedikodu yaptığını duyan Hünkar söylemediğini bırakmaz. Züleyha'nın evin hanımı olduğunu ve ona gösterilen saygının Züleyha'ya da gösterileceğini söyler. Mutfaktakiler dut yemiş bülbüle döner.



ZÜLEYHA'NIN ABİSİ ÇİFTLİĞE GELİR

Züleyha'nın abisi Veli çiftliğe gelir ve Hünkar ile tanışır. Züleyha'nın Demir ile evlendiğini ve 1 aydır balayında olduğunu öğrenir. Hünkar Züleyha'nın üvey abisine söyledikleri ile şok yaşatır. Her şeyi bildiğini söyler. Hünkar kumar borcu için Züleyha'yı satmasının hesabını sorar. Abisi Yılmaz gerçeğini biliyordur. Yılmaz'ın Züleyha'nın sevgilisi olduğunu Demir biliyor mu diye sorar. Hünkar, Veli'yi susturmak için ona para verir ve bir daha seni görmeyeceğim der. Gaffur da yolda ayrıca üvey abiye ayar verir. Ama üvey abi İstanbul'a dönmez, Yamanlar'ı araştırmaya başlar.

Hünkar, Gaffur'a sus payı olarak bir arsa alabileceği kadar para verir. Karşılığında Hünkar sırlarını saklamasını Saniye'ye dahi söylememesini ister.

DEMİR ZÜLEYHA'NIN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Züleyha ile Demir balayından dönüyor. Gaffur'un aldığı parayı öğrenen Saniye, Züleyha'ya ‘hanım' demeye başlıyor. Züleyha döner dönmez, Gülten'e Yılmaz'dan mektup gelip gelmediğini sorgular. Gülten, Züleyha'ya yalan söyler ve Demir'in karısı olduğunu Yılmaz'ı unutması gerektiğini söylüyor. Konuşma esnasında Züleyha'ya gebe olup olmadığını sorar. O sırada Demir de kulak misafiri olur. Demir çok mutludur.

YILMAZ'IN MEKTUPLARI YAKILIYOR

O sırada cezaevi müdürü Yılmaz'ın mektuplarının biriktiğini söylemek için Hünkar'ı arar. Hünkar mektupları atmasını ve artık Yılmaz'ın onun himayesinde olmadığını söyler. Züleyha cezaevini arar. O sırada Yılmaz'da cezaevi müdürünün yanındadır. Züleyha'nın aradığını anlayan Yılmaz telefona sarılsa da cevaplayamaz. Hünkar da diğer hattan Züleyha'nın Yılmaz'ı aradığını öğrenerek odaya koşar. Züleyha gözyaşları içinde Hünkar'a sarılır, Hünkar onu sakinleştirir.

ŞERMİN DE ZÜLEYHA'NIN GEBELİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Züleyha'nın gebelik durumunun netleşmesi için hastaneye götürülür. Hünkar Züleyha'nın gebeliğini Şermin'e duyurur. Sonra da Züleyha'yı doktora götürür ama Demir'in gelmesine izin vermez



YILMAZ'IN MAHKEME GÜNÜ: İDAM KARARI VERİLDİ

Yılmaz mahkemeye gitmek üzere cezaevinden çıkarılır. Adliyeye gittiğinde avukatı olmadığını öğrenir ve o şekilde hakim karşısına çıkar. Hakim Yılmaz'a kasten adam öldürme suçundan idam cezası verir.



ZÜLEYHA İDAM KARARINI ÖĞRENİYOR

Hünkar, Yılmaz'ın idam edileceği haberini öğreniyor. Avukat, Yılmaz'ın öldürdüğü adamın yakınları tarafından üzerine başka suçların yıkıldığını söylüyor. Ayrıca cezanın temyizde müebbete döneceğini de anlatıyor. Hünkar'ın telefonda konuşmasını duyan Gülten yıkılıyor. Züleyha Yılmaz'ın başına gelenleri öğrenip çılgına dönüyor. Hünkar'ın yanına koşuyor. Züleyha gözyaşları içinde Hünkar'a hesap soruyor. Züleyha fenalaşıp Sabahattin'in yanında onu sayıklar. Artık büyük sırrı Sabahattin de biliyordur. Hünkar yeniden avukatla görüşür ve Züleyha'ya Yılmaz'ı kurtaracağına dair bir kez daha söz verir. Züleyha Yılmaz'ı görmek ister, ama Hünkar bu seferde Yılmaz'ın asılmasına engel olmayacağını söyleyerek Züleyha'yı tehdit eder.







