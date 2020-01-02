Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı yayınlandı: Doğum, yangın, acı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 51. bölüm fragmanında doğum heyecanı ve şaşırtan tesadüf dikkat çekiyor. Çıkan bir yangın ise gerilimi artırıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı...

Yeni yıl için verilen aradan sonra diziler ekranlara geri dönüyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Züheyla doğuma girerken görülüyor ve büyük bir tesadüf dikkat çekiyor. Çıkan yangın ise Bir Zamanlar Çukurova’da yaşanan heyecnaı artırıyor…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar. Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar.

Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.