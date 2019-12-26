Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 50. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 50. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 49. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Müjgan artık Züleyha'nın büyük sırrını biliyor. Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 50. son bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan’ın Yılmaz’ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha’ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. SON BÖLÜM İZLE

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding’in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova’lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye’nin öfkesini hesap edememiştir!

Fekeli ve Hünkar’ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova’da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir’in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar.

Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan’lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova’nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip’in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli’ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar’ın yüzüne kapanacaktır.