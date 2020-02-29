Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! “Beni mahvettin Züleyha!”

Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanında "Beni mahvettin Züleyha" sözleri dikkat çekiyor. Son bölümde Züleyha, Gülten için gelinlik hazırlığına girişirken, Saniye bohça alışverişine çıkar. Ancak Gaffur’un büyük sırrını öğrenerek eve döner! İşte Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı...

Bir Zamanlar Çukurova da heyecan artıyor. Müjgan’ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli’nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor. Müjgan, Yılmaz’ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bir Zamanlar Çukurova fragmanını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ın 58. yeni bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜM ÖZETİ

“Kaderle oynayamayız, kaderi Allah yazar!”

Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor! Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.

BARIŞ RÜZGARI MÜJGAN'DA FIRTINALARA NEDEN OLUYOR

İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli'nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor. Müjgan, Yılmaz'ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Züleyha'ya karşı savaşını açık açık ilan eden Müjgan, dernek toplantısında da Züleyha ve Hünkar'ın karşısına çıkarak, savaşına sosyal hayatta da devam edeceğini gösteriyor.

GÜLTEN VE ÇETİN MURADINA ERECEK AMA GAFFUR'UN İŞİ ZOR

Çalkantılı günler sona erince, sıra Gülten'in düğününe de geliyor. İki ailede de kız isteme ve söz telaşı başlıyor. Züleyha, Gülten için gelinlik hazırlığına girişirken, Saniye bohça alışverişine çıkar. Ancak Gaffur'un büyük sırrını öğrenerek eve döner! Saniye'nin dünyayı başına yıkan gerçekler, ilk kez Gaffur'u da büyük bir pişmanlık içine sokacaktır.