Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha ve Yılmaz yüzleşiyor…

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni sezonunun ilk bölümüyle geçen hafta izleyiciyle buluştu. İlgiyle beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Züleyha ve Yılmaz yüzleşiyor. Yılmaz bu zamana kadar olanları sorgularken Züleyha çıkmaz bir yola giriyor. Kendini çaresiz hisseden Züleyha intihar ediyor.

Her hafta heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova’nın oyuncu kadrosunda; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Nazan Kesal ve Furkan Palalı yer alıyor.



BİR ZAMANLAR ÇUKUOVA 65. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir’in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha’yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir’in, “Züleyha’nın evde hizmetli olarak kalması” emrine Hünkar bile karşı duramadı.

Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan’ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz’la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı? Hünkar, Züleyha’yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir’i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak.

Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor! Hünkar Yaman’ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova’nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda’yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova’da taş taş üstünde kalabilecek mi? Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var.