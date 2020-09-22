Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Fekeli ve şehre gelen yabancı yüzleşiyor…

Her hafta heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 65. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Ön izlemede; Şehre gelen yabancı her yerde Ali Rahmet Fekeli'yi arıyor. Şermin yolda karşılaştığı bu yabancıyı görünce adeta dehşete kapılıyor. Sonunda Fekeli ve yabancı yüzleşiyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 65. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

BİR ZAMANLAR ÇUKUOVA 65. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, “Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması” emrine Hünkar bile karşı duramadı.

Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz'la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı? Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak.

Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor! Hünkar Yaman'ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova'nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda'yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova'da taş taş üstünde kalabilecek mi? Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var.