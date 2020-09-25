Bir Zamanlar Çukurova 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir evlatlıktan ret ediliyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi! Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi? Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?

Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor! Yıllarca eşinin sadakatsizliğini sineye çeken Hünkar, aynı sadakatsizlikle şimdi anne olarak karşı karşıya! Demir'in yıllardır Sevda'yla dert ortağı olduğunu öğrenmesiyle geçmişiyle yeni bir hesaplaşmaya girişen Hünkar, ilk hesabı eşinin adıyla görecek!

Çukurova'da olaysız gün geçmezken, Dr. Sabahattin ve Savcı Jülide'nin düğün heyecanı da cemiyet hayatını sarar. Haber, Şermin'e ulaştığında, Hatip'in ölümüyle sarsılmış olan Şermin, iyice kontrolden çıkacaktır.

Hünkar, Demir'e ilk kez yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı adımlar atarken, Demir de boş durmayacaktır! Demir, Adnan Yaman ile hiçbir zaman ortalarda görünmeyen Sevda'yı tüm Çukurova'nın göreceği öyle bir yere götürecek ki Hünkar'ı adeta bir kez daha hançerleyecek.

Züleyha'ya ateş ettikten sonra, gergin bir bekleyişe giren Müjgan, gittikçe daha çok korkmaya başlar. Behice onu sakinleştirse de, Müjgan Züleyha'nın Yılmaz'a bir şey söylememesine 1001 gerekçe bulmaya başlar. Ancak bekleyişi çok uzun sürmeyecektir.

Kendisine yaptıklarının bedelini parası ile ödetmek için Hatip'e oyun oynamaya kalkarken kendini katil olarak bulan Gaffur, yemeden içmeden kesilir. Dalgınlığı ve ağzından kaçırdıkları ile her an kendini ele verecek gibi duran Gaffur, Şermin ile karşılaştığında duydukları ile iyice sarsılır! Şermin'in kendini gördüğünü bilmese de korkusu gün geçtikçe artacaktır.

Züleyha kurtulduktan sonra suların durulacağını uman Fekeli, düğüne gitmek için hazırlık yaparken aldığı bir haberle yine eline silahını almak zorunda kalır! Çetin ile günlerdir kendisini takip eden gencin peşine düşen Fekeli, Ankaralılardan şüphelenir ama hiç ummadığı biriyle karşılaşacaktır.