Adnan bebeği kim kaçırdı? Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Bir Zamanlar Çukurova 8.son bölüm izle

Adnan bebeği kim kaçırdı? Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Bir Zamanlar Çukurova 8.son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV’de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Demir huğlarda yarattığı felaketi düzeltmeye çalışıyor. Ama yine kendi üstten görme yöntemleri ile. Züleyha, Demir’in yaşadığından habersiz yaşadığı hapishane hayatı ile baş etmeye çalışıyor. Yılmaz’ı yaralı şekilde bulan Fekeli ondan söz ederken ‘oğlum’ diyor. Züleyha’nın üvey ağabeyi Veli bir kez daha ortaya çıkıyor. Yılmaz’dan söz ederek Züleyha’yı tehdit ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

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Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölümü ile ekrana geldi. Yılmaz öcünü almak için dönüyor. Züleyha'yı uzaktan da olsa görüyor ama onun hakkında yanılıyor. Züleyha'nın üvey ağabeyi geri dönerek tehditlerine devam ediyor. Demir, Yılmaz'ın peşinde ama bir türlü bulamıyor. Yılmaz güçlenerek dönüyor. Uzaktan Züleyha'yı izliyor ve Züleyha'nın Demir'le isteyerek birlikte olduğunu sanıyor. Demir Yılmaz'ı bulamıyor ama Yılmaz Demir'i buluyor. Şimdi öç alma sırası Yılmaz'da. Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm özeti..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 9. Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 8. BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha huğların yandığını öğreniyor. Ancak Hünkar ile Demir ondan gerçeği saklıyor. Züleyha huğlara gitmek istiyor ama Demir çok sert çıkıyor. Hünkar oğlundan yarattığı canavar yüzünden vicdan azabı çekiyor.

Demir huğlara gidip yarattığı felaketi insanların nasıl canı ile imtihan edildiğini gözyaşları ile izliyor. Vicdan azabı çeken Demir ‘bunu nasıl yaptım' diye kendine kızıyor.

Gaffur, Saniye ile konuşuyor. Saniye sorular soruyor ama Gaffur Yılmaz'ı dövüp attıklarını söylüyor. Ayrıca Demir'in Gaffur'a yaptığı teklifi de konuşuyorlar. Saniye, Yılmaz'ı bulması için Gaffur'a güç veriyor. Gülten huğlara gelip Yılmaz'ı arıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

HUĞLAR YENİDEN YAPILIYOR

Demir'in yaptıkları yetmezmiş gibi Hünkar da huğlarda yaşayanlardan hesap soruyor. Onları ihanetle suçluyor. Ayrıca huğların yeniden yapıldığını söylüyor. Demir'in yüce gönüllülük ettiğini söylüyor. Bir de erzak ve yatak döşek dağıtıyorlar.

CENGAVER DEMİR'E HESAP SORUYOR

Demir, gözleri önünde huğları yaktığı arkadaşı Cengaver'in yanına gidiyor. Cengaver onu dinlemek istemiyor. İnsanları yuvalarını yaktığı için ondan hesap soruyor. Cengaver oradaki çocukların bu yaşadıklarını nasıl unutacağını söylüyor. Ayrıca vicdanlı arkadaşından eser kalmadığını söyleyerek orayı terk ediyor.

Züleyha huğlara gidiyor. Soba devrilmediğini öğreniyor tam ne olduğunu soruyor ama Hünkar anında müdahale ederek onu eve götürüyor. Apar topar eve gidiyorlar. Hünkar evde ‘benim yerime göz mü diktin' diye soruyor ve Züleyha'yı onu ezmeye çalışmakla suçluyor. Ayrıca Züleyha'ya ‘haddini bileceksin, ben istemeden kapı dışarı çıkmayacaksın' diyor. Hünkar, Züleyha'nın Yılmaz'ın hayatta olduğunu öğrenmediği için mutlu. Züleyha ise kendini kafeste bir kuş gibi hissediyor.

FEKELİ YILMAZ'I OĞLU GİBİ GÖRÜYOR

Fekeli, Demir'i kurtarıp evinde tedavi ettiriyor. Doktor onun kim olduğunu sorunca oğlu olduğunu söylüyor. Onu yaşatmasını istiyor. Artık Yılmaz sayesinde bir yaşam amacı olduğundan söz ediyor.

ZÜLEYHA'NIN ÜVEY AĞABEYİ BİR KEZ DAHA ÇİFTLİĞE GİDİYOR

Züleyha'nın üvey ağabeyi Veli, Şermin'e gidiyor. Şermin de onu hemen Yamanlar'a götürüyor. Veli, Züleyha’nın bebeği olduğundan haberdar. Züleyha, Veli'yi görünce şok geçiriyor. Şermin, Veli'yi gözüne kestiriyor. Veli'nin boşandığını öğrenince sorular sormaya başlıyor. Veli herkes salondan gidince fırsattan istifade Züleyha'nın yanına gidiyor. Züleyha kovsa da gitmiyor. Züleyha'yı Yılmaz'la tehdit ediyor.

DEMİR YILMAZ'IN PEŞİNDE

Demir, Yılmaz'ı aratıyor ama kimse izine rastlamıyor. Ne hastanelerde ne de otellerde bulamıyorlar. Gaffur da arıyor ama Yılmaz'ı bulamıyor. Saniye, Gaffur'a baskı yapıyor.

YILMAZ İNTİKAM İÇİN DÖNÜYOR

Züleyha, bebekleri Adnan'a Demir'in yanında Yılmaz diyor. Demir bir kez daha çıldırıyor. O sırada Yılmaz uyanıyor. Nerede olduğuna şaşırıyor. Felekeli'nin Adanalı bile olduğunu bilmeyen Yılmaz masada gazeteye çıkan Yamanlar'ın fotoğrafını görüyor. Fotoğrafta Züleyha da var. Yılmaz uzaktan da olsa Züleyha'yı görüyor. Ancak onun isteyerek Demir'le olduğunu sanıyor. Yılmaz'ın ikinci hamlesi ise Demir'i bulmak oluyor. Yılmaz, Demir'i döverek onu bir yangının ortasında bırakıyor.