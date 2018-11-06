Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı yayında! Züleyha, Yılmaz’ın yaşadığını öğrendi mi?

Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yılmaz'ın muhteşem dönüşü diziye yeniden heyecanı getirdi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Züleyha Adnan bebeğin acısı ile darmaduman oluyor. Bebeğinin kaçırıldığını düşünüyor. Yılmaz yepyeni bir adam olarak bir kez daha Demir'in karşına dikiliyor. Demir, Yılmaz'ın artık büyük bir tehlike olduğundan söz ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı...

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Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Tüm ailesini trafik kazasında kaybeden Feleke’li Yılmaz’ı oğlu yerine koyuyor. Züleyha bir gariplikler olduğundan şüphelense de Yılmaz’ın yaşadığı hiç aklına gelmiyor. Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanında ise; Züleyha’nın oğlu kaçırılıyor. Züleyha fenalık geçiriyor. Demir Hünkar’a Yılmaz’ın onun için tehdit oluşturmaya başladığını söylüyor. Züleyha anne oğlu dinliyor ama Yılmaz’ın yaşayıp yaşamadığını öğrendiğine dair bir bilgi paylaşılmıyor. Yılmaz, Demir’in karşısında dimdik duruyor ve ‘Ateş olsa cürmü kadar yer yakar’ diyerek silahla çiftliğe geliyor. Fekeli de Çukurova da kendini gösteriyor. Demir, Feleke’linin orada olduğunu Cengaver’den öğreniyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 8. BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha huğların yandığını öğreniyor. Ancak Hünkar ile Demir ondan gerçeği saklıyor. Züleyha huğlara gitmek istiyor ama Demir çok sert çıkıyor. Hünkar oğlundan yarattığı canavar yüzünden vicdan azabı çekiyor.Demir huğlara gidip yarattığı felaketi insanların nasıl canı ile imtihan edildiğini gözyaşları ile izliyor. Vicdan azabı çeken Demir ‘bunu nasıl yaptım' diye kendine kızıyor.Gaffur, Saniye ile konuşuyor. Saniye sorular soruyor ama Gaffur Yılmaz'ı dövüp attıklarını söylüyor. Ayrıca Demir'in Gaffur'a yaptığı teklifi de konuşuyorlar. Saniye, Yılmaz'ı bulması için Gaffur'a güç veriyor. Gülten huğlara gelip Yılmaz'ı arıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

HUĞLAR YENİDEN YAPILIYOR

Demir'in yaptıkları yetmezmiş gibi Hünkar da huğlarda yaşayanlardan hesap soruyor. Onları ihanetle suçluyor. Ayrıca huğların yeniden yapıldığını söylüyor. Demir'in yüce gönüllülük ettiğini söylüyor. Bir de erzak ve yatak döşek dağıtıyorlar.



CENGAVER DEMİR'E HESAP SORUYOR

Demir, gözleri önünde huğları yaktığı arkadaşı Cengaver'in yanına gidiyor. Cengaver onu dinlemek istemiyor. İnsanları yuvalarını yaktığı için ondan hesap soruyor. Cengaver oradaki çocukların bu yaşadıklarını nasıl unutacağını söylüyor. Ayrıca vicdanlı arkadaşından eser kalmadığını söyleyerek orayı terk ediyor.

Züleyha huğlara gidiyor. Soba devrilmediğini öğreniyor tam ne olduğunu soruyor ama Hünkar anında müdahale ederek onu eve götürüyor. Apar topar eve gidiyorlar. Hünkar evde ‘benim yerime göz mü diktin' diye soruyor ve Züleyha'yı onu ezmeye çalışmakla suçluyor. Ayrıca Züleyha'ya ‘haddini bileceksin, ben istemeden kapı dışarı çıkmayacaksın' diyor. Hünkar, Züleyha'nın Yılmaz'ın hayatta olduğunu öğrenmediği için mutlu. Züleyha ise kendini kafeste bir kuş gibi hissediyor.



FEKELİ YILMAZ'I OĞLU GİBİ GÖRÜYOR

Fekeli, Demir'i kurtarıp evinde tedavi ettiriyor. Doktor onun kim olduğunu sorunca oğlu olduğunu söylüyor. Onu yaşatmasını istiyor. Artık Yılmaz sayesinde bir yaşam amacı olduğundan söz ediyor.



ZÜLEYHA'NIN ÜVEY AĞABEYİ BİR KEZ DAHA ÇİFTLİĞE GİDİYOR

Züleyha'nın üvey ağabeyi Veli, Şermin'e gidiyor. Şermin de onu hemen Yamanlar'a götürüyor. Veli, Züleyha2nın bebeği olduğundan haberdar. Züleyha, Veli'yi görünce şok geçiriyor. Şermin, Veli'yi gözüne kestiriyor. Veli'nin boşandığını öğrenince sorular sormaya başlıyor. Veli herkes salondan gidince fırsattan istifade Züleyha'nın yanına gidiyor. Züleyha kovsa da gitmiyor. Züleyha'yı Yılmaz'la tehdit ediyor.



DEMİR YILMAZ'IN PEŞİNDE

Demir, Yılmaz'ı aratıyor ama kimse izine rastlamıyor. Ne hastanelerde ne de otellerde bulamıyorlar. Gaffur da arıyor ama Yılmaz'ı bulamıyor. Saniye, Gaffur'a baskı yapıyor.



YILMAZ İNTİKAM İÇİN DÖNÜYOR

Züleyha, bebekleri Adnan'a Demir'in yanında Yılmaz diyor. Demir bir kez daha çıldırıyor. O sırada Yılmaz uyanıyor. Nerede olduğuna şaşırıyor. Felekeli'nin Adanalı bile olduğunu bilmeyen Yılmaz masada gazeteye çıkan Yamanlar'ın fotoğrafını görüyor. Fotoğrafta Züleyha da var. Yılmaz uzaktan da olsa Züleyha'yı görüyor. Ancak onun isteyerek Demir'le olduğunu sanıyor. Yılmaz'ın ikinci hamlesi ise Demir'i bulmak oluyor. Yılmaz, Demir'i döverek onu bir yangının ortasında bırakıyor.

