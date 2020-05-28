Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukuorva dizisi son olarak 63. bölüm ile ekranlara gelmişti. Dizi takipçileri yeni bölümleri merak ederken, 'Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı?' sorusunu da araştırıyor. Salgın nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi hakkındaki son gelişmeler haberimizde...

Her hafta perşembe günü yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu hafta da yayın akışında olmadığı görüldü. Son olarak 9 Nisan’da 63. bölüm ile izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Züleyha'nın bitmeyen çilesi!

HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?