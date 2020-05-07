Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Her hafta perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Diziyi takip edenler ise bu akşam yayınlanacak mı ve yeni bölüm ne zaman gelecek? sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları...

Her hafta perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri yeni bölümün bu akşam olup olmadığını araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi diğer birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kaldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN VAR MI?

Son olarak 63. bölüm ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü bu akşamki yayın akışında da görülmedi. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında da henüz bir açıklama bulunmuyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tarihi belli olduğunda yazımızda sizlere aktaracağız.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha'nın bitmeyen çilesi!

HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?