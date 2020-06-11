Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son olarak 9 Nisan'da 63. bölüm ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Pandemi nedeniyle dizi çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Her hafta perşembe akşamı yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi son olarak 9 Nisan’da 63. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Corona virüsü önlemleri gereği çekimleri ertelenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni sezonu için çekimlerin Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu haftaki yayın akışında da yer almadı. Dizinin yayın saatinde Chappie isimli yabancı sinema yer alıyor. Pandemi dolayısıyla çekimleri ertelenen Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Züleyha'nın bitmeyen çilesi!

HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?