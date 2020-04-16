Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Corona virüsü tüm Türkiye'yi olduğu gibi yeni bölümü heyecanla beklenen dizileri de vurdu. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman belli mi?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü izlemek isteyenler ATV'de yerli film ile karşılaştı. Aralarında Bir Zamanlar Çukurova dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Dizinin yeni bölümü yerine yerli film izleyicilerle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA 63. BÖLÜM ÖZETİ

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?