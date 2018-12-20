Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları: Bir Zaman Çukurova’da kimler oynuyor? İşte oyuncu kadrosu…

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizi yeni sezonda izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde kimler oynuyor sorusunu dizinin hayranları ilgiyle araştırıyor. İşte dizinin kadrosunda rol alan oyuncuların isimleri ve hayatları...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olayı anlatıyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova konusu ve oyuncu kadrosu…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Ünalmış kimdir? (Demir)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ mezunudur sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca’ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü’ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir.



Vahide Gördüm Perçin kimdir? (Hünkar)

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır.

Hilal Altınbilek kimdir? (Züleyha)

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991’de İzmir’de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı “Derin Sular” dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet' filminde Engin Akyürek'in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana’ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan ”Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizide Burak Sarımola, Vahide Gördüm, Uğur Güneş, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Murat Ünalmış gibi isimler de rol alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN KONUSU

Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha'nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar'ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir'de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.