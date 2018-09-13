Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi konusu… (Kim, kimdir)

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi konusu… (Kim, kimdir)

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında başlıyor. 1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. İşte Vahide Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş gibi oyuncuların rol adlığı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosu ve dizinin konusu...

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Bir Zamanlar Çukurova, ATV’de yayın hayatına merhaba diyor. Başrollerinde Vahide Perçim, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış’ın yer aldığı dizi güçlü oyuncu kadrosu, mekânları ve kostümleriyle görücüye çıktı.

Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın, üstlendiği “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin yönetmenliğini Faruk Teber üstleniyor. Dizinin çekimleri için; inşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova’nın konusu ve oyuncuları…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN KONUSU

Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha'nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar'ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir'de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Ünalmış kimdir? (Demir)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü' mezunudur sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca'ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü'ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir.



Vahide Gördüm Perçin kimdir? (Hünkar)

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003'te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır.







