Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova konusu ve oyuncu kadrosu…

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova konusu ve oyuncu kadrosu…

Yeni başlayan ve sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olayı anlatıyor. Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın, üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir? Nerede çekiliyor? Konusu ne?

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Adana'da çekiliyor. Dizinin başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış yer alıyor. 1970'lerde geçen hikaye için dev bir dizi platosu kuruldu. Dizinin çekimleri için; inşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana’da, Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970’lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın konusu ve oyuncuları…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN KONUSU

Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha’nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova’da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar’ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir’de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Ünalmış kimdir? (Demir)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ mezunudur sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca’ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü’ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir.



Vahide Gördüm Perçin kimdir? (Hünkar)

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır.

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