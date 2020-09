Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? İşte yeni sezon oyuncuları

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSU



Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosunda; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık yer alıyor

Diziye yeni sezonda ise Nazan Kesal ve Furkan Palalı dahil oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON OYUNCULARI



NAZAN KESAL KİMDİR?

Nazan Kesal, 28 Mart 1969 yılında Manisa’da doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. 1996 – 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyatrosunda atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı.

Nazan Kesal, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı “İklimler” sinema filmiyle 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı. Bu ödülün ardından 2011 yılında, 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alarak başarısını taçlandırdı. 2012 yılında ise 17.Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi. Yine aynı yılda düzenlenen 44.SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde de “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi.

Analar ve Anneler, Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Aşk ve Ceza, Hicran Yarası, Aliye gibi birçok projede yer alan Nazan Kesal, kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Üniversite eğitimine devam ederken Tuncay Özinel ve Ferdi Merter’den oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönem modellik yapan oyucu, 2011 yılında Best Model of the Turkey yarışmasına katılmıştır ve birinci olmuştur. Ardından Best Model of the World yarışmasında da birinci seçilerek tanınmaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisi ile yaşayan Furkan Palalı, Bir Mucize Olsun, Yuvaya Dönüş, Direniş Karatay, No 309, Son Çıkış, Aşk Emek İster, Son Yaz Balkanlar 1912, Benim Tatlı Yalanım gibi yapımlarda yer almıştır.

Furkan Palalı, 1.90 metre boyunda, 82 kilo ve Akrep burcudur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı, oraya devam etti. Okul yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) oyuncusu Altan Gördüm ile 1992 yılında evlendi. 2012 yılında boşandı ve kızlık soyadı olan Perçin’i kullanmaya başladı. Vahide Perçin'in bu evliliğinden Alize isminde bir kızı vardır.

2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Daha sonra İlk Aşk isimli sinema filminde oynadı. Vahide Perçin; Anne, Hırsız Polis, Annem, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Göç Zamanı dizilerinde rol almıştır.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?



Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri'lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri’de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul’a yerleşmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, daha sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır.

2011 yılında Birce Akalay ile evlenmiş ancak 2012 senesinde ayrılmışlardır.

Bugüne kadar Mihrali, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, Deli Duran, Üç Kadın, Şöhret, Sır Gibi, Rüzgar, Kasaba, Celaloğlan, Sen Ne Dilersen, Babalar ve Evlatlar, İnadına Yaşamak, Zor Aşk, Seddülbahir 32 Saat, Sevda Kuşun Kanadında, Yer Gök Aşk, Newyork’ta Beş Minare, Lale Devri, Gecenin Kanatları, Güneşi Gördüm ve Deli Gönül gibi projelerde rol almıştır



HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991’de İzmir’de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı “Derin Sular” dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet' filminde Engin Akyürek'in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'tır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar pekçok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği Fırtınalar adlı dizi ile başladı. İlk sinema filmi; yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını merhum gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz'dür. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk oyun ise Fehim Paşa Konağı'dır.

Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynayan Kerem Alışık, oyuncu kimliğinin yanında dayısı Atilla İlhan gibi şairdir. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlendi, 1997 yılında boşandı. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunuyor.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yapıyor.