Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yayında! Tüyleri diken diken eden silah sesi! (Bir Zamanlar Çukurova 35. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali (35. Bölüm) ile bu akşam ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Demir, Züleyha'nın gebeliği kabullenemiyor. Bebeğin ondan olmayacağını söylüyor. Züleyha bir şey yapmadığını söyleyese Demir, Züleyha'nın Yılmaz ile birlikte olduğunu sanıyor. Bu sırada Müjgan ile Yılmaz'ın düğün zamanı geliyor. Müjgan beyazlar içinde melek gibi görünürken mutluluğu ile etrafa neşe saçıyor. Yılmaz ile yüzleştiği gerçekle şaşkınlığını atmaya çalışıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm özeti…

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 35. bölümde; Demir, eve gelir gelmez Züleyha’yı sorguya çekiyor. Demir o kadar sinirli ki Adnan’ın oğlu olmadığını en başından beri bildiğini itiraf ediyor. Züleyha, Yılmaz’dan ümdini tamamen kesiyor. Yılmaz, düğün arefesinde Gaffur’un duvara sakladığı sahte kimlikleri buluyor. İçinden Züleyha’yı atmakta zorlanan Yılmaz şaşkınlık içinde kendi düğününe hazırlanıyor. Bu sırada Züleyha ile Demir arasında tartışma şiddetleniyor. Demir silahını çekiyor. Züleyha’nın ölümden korkusu yok, hatta Yılmaz olmadan yaşamak da istemiyor. Ve silah sesi tüm konağa yayılıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde başka neler yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? 35. BÖLÜM ÖZETİ…

Züleyha ile Yılmaz sokakta karşılaşıyor. Ancak titreyerek büyük bir heyecanla sadece el sıkışabiliyorlar. Yılmaz hala Züleyha’nın mektubunu okumadı. Hatta evde yapıulan temizlik sırasında mektup boya kutusuna düşüp harap oldu. Tabi Züleyha’nın bu durumdan haberi yok. Züleyha, bir anda fenalaşıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hünkar, Züleyha’yı hastaneye götürüyor. Müjgan, Züleyha’nın ciddi bir sorunu olmasından tedirgin oluyor. Ve Züleyha’nın hamile olduğu ortaya çıkıyor. Yılmaz da o sırada düğün davetiyesi getirmek için hastaneye geliyor. Züleyha’nın sonuçlarını Müjgan alıyor ve Sabahattin ile beraber açıklıyorlar. O sırada kapıya kadar gelen Yılmaz da bu sonucu duyuyor. Demir bu haberle adeta kendini kaybediyor. Züleyha’nın Yılmaz ile birlikte olduğunu zanneden Demir, kendini öldürmeyi bile düşünüyor ama yapamıyor.

DEMİR İLE YILMAZ KARŞI KARŞIYA

Yılmaz ve Müjgan için düğün vakti geliyor. Müjgan harika bir gelin oluyor. Yılmaz düğün öncesi Demir ile kaşrılaşıyor. Züleyha’nın hamileliğini içine sindiremeyen Demir, silahını çekiyor. Fekeli, Demir’in Yılmaz’ı rahat bırakmasını istemek için Hünkar’a gidiyor. Hatta düğüne de davet ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

DEMİR, ZÜLEYHA’YA HESAP SORUYOR

Demir artık içindeki tutamıyor ve Züleyha’ya hesap soruyor. Züleyha bir şey yapmadığını söylerken Demir, Züleyha’nın karnındaki bebeğin ona ait olamayacağını söylüyor. Yılmaz’la ne zaman seviştiğini sorup Züleyha’yı hırpalayan Demir çıldırmış gibi. Ve Demir başından beri Züleyha’nın Yılmaz’dan hamile olduğunu bildiğini itiraf ediyor. Adnan’ın oğlu olduğunu bilmediğini söylüyor. Demir, Züleyha’yı şerefini ayaklar altına almakla suçluyor. Züleyha artık Yılmaz’la bir geleceği olduğuna inanmıyor. Sevdiği adam evleniyor ve o ölene kadar o konağa mahkum. Züleyha tüm bunlardan dolayı artık yaşamak istemiyor ve Demir’in ona doğrulttuğu silahı kalbine dayayıp tetiği çekmesini istiyor. ‘Öldür beni’ diye haykırıyor. Ve konakta tüyleri diken diken eden silah sesi duyuluyor.

YILMAZ’IN BURUK DÜĞÜNÜ

Konağın bahçesine yapılan duvar yıkılınca Gaffur’un oraya sakladığı sahte kimlikler ortaya çıkıyor. Tüm bu belgeler Yılmaz’ın eline geçiyor. Yılmaz çok şaşkın ama Müjgan’ın mutluluğu gölgesinde kalıyor. Ve düğün zamanı geliyor. Düğünde Fekeli ve Hünkar yanyana bu saadeti kutluyor. Yılmaz aklında Züleyha’yı atmak istiyor. Nikah memurunun sorusu da bu yüzden onu duraksatıyor.