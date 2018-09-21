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Bir Zamanlar Çukurova sosyal medyayı ikiye böldü!
Bir Zamanlar Çukurova sosyal medyayı ikiye böldü!
Bir Zamanlar Çukurova ATV'nin yeni sezonunun başarılı yapımlarından oldu. Daha dizinin 2. bölümünde izleyiciler senaryoya kendini kaptırdı. Dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 2. bölüm yayınlanırken Twitter'dan Demir mi, Yılmaz mı? tweetleri atıldı. Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz ve Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir karakterleri adeta yarıştı
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Eylül 2018 - 15:42

Bir Zamanlar Çukurova, aşkı için çıkmaz yollara sapan iki sevgilinin hikayesi ile başladı. Yılmaz ile Züleyha… Bir de Demir Bey var. Yamanlar Çiftliği’nin sahibi, eğitimli ve beyefendi biri. Üstelik Demir Yaman, Züleyha’yı tesadüfen görüp aşık olmuştur. Züleyha ile Yılmaz çiftliğe sığınabilmek için kardeş olduklarını söylemişlerdir. Bir Zamanlar Çukurova 2. bölümde aşkını saklamayamayan Demir Yaman, Züleyha’ya hislerini belli bile eder. Öte yandan 3. bölümü önümüzdeki perşembe yayınlanacak Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz’ın cezaevine gireceği düşünülüyor. Züleyha’nın hamile olması ve Demir’in çocuğunun olmaması evin hanımı Hünkar’ı harekete geçirir. Bir yanda Züleyha ile Yılmaz’ın birbirine duyduğu muhteşem aşk, diğer yanda Demir Yaman’ın karşılıksız sevgilisi…

DEMİR Mİ, YILMAZ MI?

Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı sırada diziyi izleyenlerden Yılmaz ve Demir için tweetler geldi. Twitter adeta Yılmazcılar ve Demirciler olarak ikiye ayrıldı. İşte diziden iki aşk dolu sahne ve gelen Twitter yorumları…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. BÖLÜMDEN AŞK SAHNELERİ

 

DEMİRCİLER VE YILMAZCILAR GECE BOYUNCA ŞU TWEETLERİ ATTI:

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Son güncelleme: 15:45 - 21.09.2018

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