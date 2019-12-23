Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı: Müjgan’ın zor anları! İşte 50. yeni bölüm fragmanı…

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyicilerin aklını karıştıran soruların başında Müjgan’ın bebeğini mi düşürüyor sorusu geliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanında 50. bölüme dair hangi ipuçları var?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar’ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli’ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar’ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha’dan duymanın şokundadır.

FEKELİ VE HÜNKAR EVLENDİ Mİ?

Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar’ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir’in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil. Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir’in annesine olan öfkesi bile Züleyha’nın yaptıklarını anlamasına yetmez. Züleyha’nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır.

MÜJGAN DA SAVAŞA DAHİL OLUYOR

Bir yandan Yılmaz’dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar. Behice’nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha’dan ayırmayacaktır.