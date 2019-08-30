Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu izleyicilerin merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamasına rağmen kısa sürede büyük beğeni toplayan dizi 2. yeni sezon ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı geldi mi? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde; Demir, eve gelir gelmez Züleyha'yı sorguya çekiyor. Demir o kadar sinirli ki Adnan'ın oğlu olmadığını en başından beri bildiğini itiraf ediyor. Züleyha, Yılmaz'dan ümidini tamamen kesiyor. Yılmaz, düğün arefesinde Gaffur'un duvara sakladığı sahte kimlikleri buluyor. İçinden Züleyha'yı atmakta zorlanan Yılmaz şaşkınlık içinde kendi düğününe hazırlanıyor. Bu sırada Züleyha ile Demir arasında tartışma şiddetleniyor. Demir silahını çekiyor. Züleyha'nın ölümden korkusu yok, hatta Yılmaz olmadan yaşamak da istemiyor. Ve silah sesi tüm konağa yayılıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonundan fragman henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili ise “Bir Zamanlar Çukurova’yı sabırsızlıkla bekleyenler, hazır mısınız? 2.Sezon çok yakında sizlerle” denildi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Züleyha ile Yılmaz sokakta karşılaşıyor. Ancak titreyerek büyük bir heyecanla sadece el sıkışabiliyorlar. Yılmaz hala Züleyha'nın mektubunu okumadı. Hatta evde yapıulan temizlik sırasında mektup boya kutusuna düşüp harap oldu. Tabi Züleyha'nın bu durumdan haberi yok. Züleyha, bir anda fenalaşıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hünkar, Züleyha'yı hastaneye götürüyor. Müjgan, Züleyha'nın ciddi bir sorunu olmasından tedirgin oluyor. Ve Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkıyor. Yılmaz da o sırada düğün davetiyesi getirmek için hastaneye geliyor. Züleyha'nın sonuçlarını Müjgan alıyor ve Sabahattin ile beraber açıklıyorlar. O sırada kapıya kadar gelen Yılmaz da bu sonucu duyuyor. Demir bu haberle adeta kendini kaybediyor. Züleyha'nın Yılmaz ile birlikte olduğunu zanneden Demir, kendini öldürmeyi bile düşünüyor ama yapamıyor.

DEMİR İLE YILMAZ KARŞI KARŞIYA

Yılmaz ve Müjgan için düğün vakti geliyor. Müjgan harika bir gelin oluyor. Yılmaz düğün öncesi Demir ile karşılaşıyor. Züleyha'nın hamileliğini içine sindiremeyen Demir, silahını çekiyor. Fekeli, Demir'in Yılmaz'ı rahat bırakmasını istemek için Hünkar'a gidiyor. Hatta düğüne de davet ediyor.

DEMİR, ZÜLEYHA'YA HESAP SORUYOR

Demir artık içindeki tutamıyor ve Züleyha'ya hesap soruyor. Züleyha bir şey yapmadığını söylerken Demir, Züleyha'nın karnındaki bebeğin ona ait olamayacağını söylüyor. Yılmaz'la ne zaman seviştiğini sorup Züleyha'yı hırpalayan Demir çıldırmış gibi. Ve Demir başından beri Züleyha'nın Yılmaz'dan hamile olduğunu bildiğini itiraf ediyor. Adnan'ın oğlu olduğunu bilmediğini söylüyor. Demir, Züleyha'yı şerefini ayaklar altına almakla suçluyor. Züleyha artık Yılmaz'la bir geleceği olduğuna inanmıyor. Sevdiği adam evleniyor ve o ölene kadar o konağa mahkum. Züleyha tüm bunlardan dolayı artık yaşamak istemiyor ve Demir'in ona doğrulttuğu silahı kalbine dayayıp tetiği çekmesini istiyor. ‘Öldür beni' diye haykırıyor. Ve konakta tüyleri diken diken eden silah sesi duyuluyor.

YILMAZ'IN BURUK DÜĞÜNÜ

Konağın bahçesine yapılan duvar yıkılınca Gaffur'un oraya sakladığı sahte kimlikler ortaya çıkıyor. Tüm bu belgeler Yılmaz'ın eline geçiyor. Yılmaz çok şaşkın ama Müjgan'ın mutluluğu gölgesidne kalıyor. Ve düğün zamanı geliyor. Düğünde Fekeli ve Hünkar yan yana bu saadeti kutluyor. Yılmaz aklından Züleyha'yı atmak istiyor. Nikah memurunun sorusu da bu yüzden onu duraksatıyor.