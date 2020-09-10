Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu

Ekranların sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonu ile ekranlarda olacak. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi de açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova 17 Eylül Perşembe saat 20.00’da yeni sezon ile ekranlarda olacak.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde İstanbul'da evlenmek üzere olan iki gencin kendilerini Çukurova'da yaşadıkları anlatılıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3 SEZON TANITIMI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fekeli, Demir’in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir.

Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar’ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova’nın geleceğine yürürler.

Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar’ı izlemektedir.