Bir Zamanlar Çukurova’da kimler oynuyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncuları…

Senaryosunu Yıldız Tunç'un yazdığı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi Adana’da çekiliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, konusu ne? Dizi hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olayı anlatıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir, konusu ne? İşte detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.

Vahide Perçin

Hünkar Yaman

Çukurova’nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman’ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir’in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir’den ve Demir’in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş

Yılmaz Akkaya

İstanbul’un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha’sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz’ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.

Murat Ünalmış

Demir Yaman

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova’nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha’ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova’nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek

Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha’nın en büyük hayali Yılmaz’la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha’nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha’nın tek çaresi Yılmaz’la birlikte Adana’ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha’yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha’nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova’da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar’ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir’de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.