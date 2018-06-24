Bir zamanların ekran fenomeni Nursel Ergin’in yeni mesleği

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Var mısın Yok musun adlı yarışmayla ünlenip ekran fenomeni haline gelen Nursel Ergin, evlendikten sonra programlara ara vermişti. Ergin, önceki gün eşi Murat Akyer ve arkadaşı Evren Doğru ile birlikte görüntülendi.

KAFE SAHİBİ OLDU

Evlendikten sonra programlara ara veren Ergen, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti ve yeni mesleğini açıkladı. Ergin şöyle konuştu: Artık televizyonlara program yapmayı bıraktım. Kendime Karaköy’de şirin bir mekan açtım. İşlerim de çok şükür iyi gidiyor”…