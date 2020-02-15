Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye’de yarışan Biran Ceren Dörter kaç yaşında, kimdir merak ediliyor. Performansı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Biran Ceren Dörter hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

O Ses Türkiye Biran Ceren 9 Yıl önce de yarışmaya katılmıştı. Bu kez adını yarı finale yazdırmayı başaran Biran Ceren kimdir merak ediliyor. O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

BİRAN CEREN DÖRTER KİMDİR?

Biran Ceren Dörter, 30 yaşında ve yarışmaya Antalya’dan katılıyor. Yaklaşık 10 senedir müzisyenlik yapıyormuş. Biran Ceren, 9 sene önce O Ses Türkiye ilk sezonuna katılmış fakat dönen olmamış. 2 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen yarışmacı, O Ses Türkiye’ye de onun için katılmış. Kör seçmelerde “Shallow” adlı şarkıyı seslendiren başarılı yarışmacı, Hadise, Murat Boz ve Beyaz’ı döndürmeyi başardı.

Yoluna Hadise ile devam eden sonraki turda Şahin Çelik ile düello yaptı. “Havana” şarkısını söyleyen ikili arasından Hadise'nin sonraki tura geçirdiği yarışmacı oldu.

Çarpraz düellolarda ise Biran Ceren Dörter'nın rakibi Anastasia Velioğlu ve Meral Büşra Nur oldu. Bu turda “Yağmurlar” şarkısı ile sahne alan Biran Ceren Dörter, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Biran Ceren Dörter'ın rakibi Seda Sayan'ın takımından Yağmur Arslan oldu. Bu turda yüzde 60 oy alan Biran Ceren Dörter yarı finale yükseldi.