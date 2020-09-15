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Biran Damla Yılmaz dizi setlerinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi
Biran Damla Yılmaz dizi setlerinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi
Rol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu dizi setlerinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Eylül 2020 - 11:58

Ekranların yeni yapımlarından birisi olan ‘Baraj’ dizisinde rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Levent’te bulunan bir AVM’de görüntülendi. Önceki hafta rol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü konuşmayla gündeme gelen oyuncu dizi setlerinde alınan önlemlere değindi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Pandemi sürecinde çalışmaya devam eden Biran Damla Yılmaz, çalışma ortamı ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Her şey çok güzel ve yolunda geçiyor, sağlık önlemlerine dikkat ediliyor” dedi.

“DÜZENLİ OLARAK TEST YAPIYORLAR”

Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kalabalık bir ortamda çalışıyoruz ama set ekibi gerçekten alınabilecek tüm önlemleri alıyorlar. Çalışanlara düzenli olarak testler uygulanıyor ve olabildiğince sosyal mesafe, maske ve el hijyenine dikkat ediyor herkes. Umarım bu zor günleri el birliği ile en kısa zamanda inşallah atlatacağız.”

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Son güncelleme: 12:15 - 15.09.2020
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