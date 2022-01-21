Birbirlerinin kanını içerek nişanlanmışlardı! Megan Fox’a dikenli nişan yüzüğü

Hollywood'un gözde çiftlerinden Megan Fox ve Machine Gun Kelly geçtiğimiz hafta nişanlandıklarını duyurmuştu. Birbirlerinin kanını içen, isimlerini vücutlarına dövme yapan bu 'garip' çift şimdi de nişan yüzükleri ile konuşuluyor. Kelly, Fox'a aldığı yüzüğü 'Aşk acıtır!' sözleriyle anlattı.

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Bir buçulk yıldır birlikte olan Megan Fox ile Machine Gun Kelly, geçen hafta nişanlandıklarını duyurmuştu. Çift, düzenlenen tören sırasında ‘birbirlerinin kanını içtiklerini’ belirtmiş, bu ifadeler uzun süre gündem olmuştu.

Önceki gün ise Vogue’a röportaj veren Machine Gun Kelly, nişanlısı Fox’a aldığı yüzükle ilgili detayları paylaştı. Kelly, ‘Aşk Acıtır!’ ifadelerinde bulunurken, “Zümrüt taşı, tam da benim aklımdaki gibi gözyaşı damlası şeklinde oyuldu” dedi. Machine Gun Kelly, “Pırlantayı Stephen Webster tasarladı” diye konuştu.

Ancak yüzüğün dikkat çeken detayı bu değil.

Yeşil ve beyaz renkli taşlardan oluşan yüzüğün aslında ayrılıp iki ayrı yüzük haline getirilebildiğini anlatan Machine Gun Kelly, “Bu iki halka birlikte olduğunda bir mıknatıs tarafından bir arada tutuluyor. Sonra da bir kalp şeklini oluşturuyor” dedi. “Zümrüt (onun doğum taşı) ve elmas (benim doğum taşım)” diye ekledi.

Ünlü şarkıcı, “Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa canını acıtır. Çünkü aşk acıtır” diye ekledi.

Daha önce nişan yüzüğünün her bir taşının 300 bin dolar değerinde olduğu belirtilmişti.

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