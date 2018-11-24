Birce Akalay: Ayrılık kınası değil

Katıldığı bir toplantı sonrası magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Birce Akalay sorulara yanıt verdi.

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Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu bir süredir beraberdi. Sarp Levendoğlu’nun Birce Akalay’dan ayrılma sebebi olarak Derya Şensoy gösterilmişti. Kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde yollarını ayıran çiftin yakın zamanda evlenecekleri konuşuluyordu. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında gözler Akalay’a çevrildi.

“EVLİLİK FALAN YOK”

Akmerkez’de toplantı yapan Birce Akalay sorulara, “Özel hayat konuşmuyorum. Siz ısrarla soruyorsunuz. Ben ısrarla cevap vermeyeceğim” diye yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde kına sosyal medyadan paylaşan Birce Akalay, “Kendi aramızda eğlendik. Evlilik falan yok” demişti. Kına yakmasını Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy’un ayrılığına nispet olarak yaktığı iddia edilmişti. Akalay, “Yok estağfurullah. Onunla alakası yok. Kendi aramızda eğlendik” diye konuya açıklık getirdi.