Birce Akalay: Bana iki dakika ayırıp…

Şimdilerde Yedi Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyununda izlediğimiz oyuncu Birce Akalay, sosyal sorumluluk konusunda yaptığı çalışmalar ve paylaşımlarla öne çıkan bir isim… Instagram hesabını çok sık kullanmasa da önemli gördüğü konularda paylaşım yapmaktan geri durmayan Akalay’ın son paylaşımı 2-8 Kasım arası gerçekleştirilen Lösemili Çocuklar Haftası’yla ilgili oldu. Birce Akalay hesabından paylaştığı videonun yanına şu satırları düştü:

“Sevgili dostlar, 2-8 Kasım haftası Lösemili Çocuklar Haftasıydı. Tam da bu hafta Lösante Hastanesi'ne tam ruhsat verilmemesi ile ilgili aldığımız kötü habere ne kadar şaşırsak, anlam veremesek ve üzülsek de, Lösemili kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz elbette. 1998'den beri bu hastalığın minik kardeşlerimizin yaşamına engel olmaması için var gücüyle çalışan @losev1998 ve gönüllülerine siz de destek olun dilerim. Bana 2dk kadar zaman ayırıp şu kelamımı dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz!”