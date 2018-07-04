Birce Akalay: Bu gidişle bizden hiçbir şey olmaz

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Son olarak Siyah Beyaz Aşk adlı dizide izlediğimiz ve dizi sonrasında saçlarını kestirerek bambaşka bir görüntüye bürünen oyuncu Birce Akalay, aynı zamanda ülke gündemine dair paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Küçük çocukların ölüm haberleriyle sarsılmamızın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı satırlar paylaşan Akalay şunları yazdı: “Dünyanın dört yanında bu minvalde katiller mevcuttu ve hatta seri katillerin haberlerini okurduk, “ABD’nin bilmem ne eyaletinde bir cani” başlığı ile… Fakat bizim ülkemizde olmazdı böyle şeyler. Bu bilgi içimi rahatlatır kendimi güvende hissetmemi sağlardı. Şimdi ise bu sapıklar ve katiller arasında son derece huzursuzuz… Sürekli bir acı zımbalanıyor içimize, etimize. Küçücük yavrular, hayvanlar, kadınlar, bitmiyor bitmiyor… Ne zaman sesimiz çıkacak gerçekten merak içindeyim. Mecliste beklemekten kurumuş önergeleri ne zaman çalıştıracağız. Bu gidişle bizden hiçbir şey olmaz.”



