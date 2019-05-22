Birce Akalay: Kalbimin nasıl karardığını hatırlıyorum

Sadece kamera karşısında değil kadrosunda bulunduğu 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyunu ile sahnede de ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyan Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 16 yaşına götürdü. Bir dönem baleyle uğraşan Akalay, o zamanlar giydiği tütüsünü fotoğraflayarak takipçileriyle paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

“Bugün çatı arasından çıkardım hayatımın son tütülerini. 16 yaşımdaydım. O zaman nasıl karardığını hatırlıyorum kalbimin. Bir düzine kilo almıştım derhal ve depresyona girmiştim ergenliğimi de hayal kırıklığımın yanına katarak. Acımı, sanki bir arenaya anlatmaya çalışırcasına büyük yaşıyor, o günleri hayatımın en karanlık günleri sanıyordum, meğer değilmiş. Hayat kaşla göz arasında yeni hediyeler vermiş bana. Sonra baktım ki hep böyle oluyor aslında. Benden aldığın ve verdiğin herşeye minnettarım. Seni çok seviyorum HAYAT.”