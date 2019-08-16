Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında?

Birce Akalay 19 Haziran 1984'te İstanbul'da doğdu. 2004 yılında 20 yaşındayken “2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında” üçüncü olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Birce Akalay yeni projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki güzel oyuncu Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu?

Televizyon ve sinema dünyasının güzel oyuncularından Birce Akalay kaç yaşında, nerede doğdu? soruları magazini meşgul etmeye devam ediyor. İşte Akalay'ın sinema ve dizi kariyeri hakkında merak edilenler ve kısa hayat hikayesi…

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay 19 Haziran 1984'te İstanbul'da doğmuştur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2004'ÜN 3. GÜZELİ…

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. 2004-2007 yılları arasında Star TV ve TV8'de spor spikerliğinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sunmuştur. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde baş karakterleri canlandırmıştır. Aynı zamanda 2008 Asi adlı TV dizisine konuk oyuncu olarak bir süreliğine katılmıştır. Bunların yanı sıra oyuncu 2008'de vizyona giren Son Ders ve 2009 Ekim aynında vizyona giren Nefes filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen Alayına İsyan isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda Zişan rolüyle izlediğimiz Birce Akalay'ın aynı yıl TRT Müzik kanalında başlayan ve TV8'de devam eden programı Sinema Dünyası bir yayın dönemi devam etmiştir. 2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp'te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında yakında atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan “Ben Onu Çok Sevdim” dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini oynadı. 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan “Böyle Bitmesin” dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. Son olarak Kanal D'de yayınlanan “Küçük Ağa” dizinde Sinem karakterini canlandırmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir. 2 yıl süren evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik sebebiyle 17 Ocak 2017'de boşanmışlardır. 2015 yılında ATV'de yayınlanmakta olan Evli ve Öfkeli adlı dizide dört başrolden birini üstleniştir. Oyuncu Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde başrol oynamıştır. Son olarak Kanal D ekranlarında Siyah Beyaz Aşk isimli dizide İbrahim Çelikkol ile baş rolü paylaşmaktadır.

FİLMOGRAFİ

SİNEMA

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite Sevim Yardımcı Karakter

2009 Nefes: Vatan Sağolsun Zeynep Yardımcı Karakter

2009 Sizi Seviyorum Eda Yardımcı Karakter

2016 Deliormanlı Hülya Yiğit Başrol Oyuncusu

Televizyon

2007 Asi Zeynep Yardımcı Karakter

2007 Kader Lamia Başrol Oyuncusu

2007 Senin Uğruna Özlem Başrol Oyuncusu

2009 Alayına İsyan Sevtap Başrol Oyuncusu

2009 Kış Masalı Zişan Yardımcı Karakter

2010-2012 Yer Gök Aşk Havva Karagül Hancıoğlu Başrol Oyuncusu

2013 Şefkat Tepe Gönül Konuk Oyuncu

2013 Böyle Bitmesin Aylin Konuk Oyuncu

2013 Ben Onu Çok Sevdim Ayhan Aydan Başrol Oyuncusu

2014-2015 Küçük Ağa Sinem Acar Başrol Oyuncusu

2015-2016 Evli ve Öfkeli Esra Başrol Oyuncusu

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır Hayat Öğretmen Başrol Oyuncusu

2017- Siyah Beyaz Aşk Aslı (Doktor) Başrol Oyuncusu