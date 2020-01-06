Birce Akalay: ‘Ne işe yarıyoruz biz?’

Son olarak seyircinin karşısına ‘7 Kocalı Hürmüz’ adlı tiyatro oyunu ile çıkan Birce Akalay, sosyal medya hesabından gündeme dair paylaşımlar yapan bir isim… Hesabını çok sık olarak kullanmayan ancak buna rağmen gündemi meşgul eden önemi konularda fikrini açıklamaktan da geri durmayan Birce Akalay, bu defa Avustralya’daki yangınla ilgili bir paylaşımda bulundu.

500 MİLYON HAYVAN YANGIN NEDENİYLE ÖLDÜ

Avustralya'da haftalardır etkisini gösteren yangın büyük felaketlere neden olmaya devam ederken, yeni tehditler de oluşturuyor. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette evlerin boşaltılması istendi. Şuana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle 500 milyon hayvanın yangın faciasındaki çeşitli sebeplerden etkilenerek öldüğü belirtildi. Tüm bu açıklamalar milyonlarca insanın yüreğini acıtırken ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden bu yangın konusunda paylaşımlarda bulunuyor.

“NE İŞE YARIYORUZ BİZ?”

Avustralya’yı etkisi altına alan yangınla ilgili olarak paylaşımda bulunan isimlerden biri de oyuncu Birce Akalay oldu. Güzel oyuncu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yangınla ilgili olarak şunları yazdı:

“Yangınlarda 500 milyon hayvan ölmüş bulunuyor. Koala ve kanguru neslinin 1/3’ü, bazı papağan, yabani at ve maymun türlerinin tamamı tükenmiş. ‘Kalbim sıkışıyor’ demiş biri. Daha doğru ifade edemezdi hislerimi… Bu Dünya’da yaşamak… bu yaşamak değil. Ne engel olabiliyoruz, ne koruyabiliyoruz, ne işe yarıyoruz biz? Tüketmekten, yakıp yıkmaktan, yok etmekten başka ne işe yarıyoruz biz?”