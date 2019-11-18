Birce Akalay: Oğlum cuma akşamından beri kayıp

Son dönemin başarılı oyuncularından Birce Akalay, sosyal medya hesabını meslektaşlarına göre fazlasıyla yoğun olarak kullanmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sergilediği oyunla ilgili bol miktarda paylaşıma imza atan Akalay, bu defa 5 yaşındaki kedisi Pablo için bir paylaşım yaptı.

KAYIP İLANI

Üzerine titrediği ve yanında bulunmaktan büyük keyif aldığı kedisi Pablo’nun kaybolduğunu söyleyen Birce Akalay, Instagram hesabının hikaye bölümünden kedisinin fotoğraflarını paylaştı ve şu satırları yazdı:

“Oğlum Pablo cuma akşamından beri maalesef kayıp. Kaçıp gitmek gibi bir huyu olmadığı için yanlışlıkla birinin alşım olabileceğini düşünüyorum. Kötü ihtimalleri düşünmek istemiyorum. Çok ama çok üzgünüm”



