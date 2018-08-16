Birce Akalay paylaştı: Sana sahip olduğum için…

Tatilinin bir kısmını arkadaşı Tanem Sivar'ın yanında geçiren oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aralarındaki dostluğun ne kadar özel ve güzel olduğunu ortaya koydu.

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Geride bıraktığımız sezona Siyah Beyaz Aşk adlı dizisiyle damga vuran oyuncu Birce Akalay, dizisi final yapar yapmaz saçlarını kısacık kestirmiş ve yeni imajıyla tatiline başlamıştı. Yaz boyunca pek çok yer gezen ve buralardan çektiği kareleri takipçileriyle de paylaşan Akalay’ın son durağı Tanem Sivar’ın yanı oldu. Yaz aylarının son günlerinde hasret gidermek için bir araya geldiği Tanem Sivar’la bol bol eski günleri yad eden Akalay onunla birlikte çekilmiş karesini paylaşırken son derece duygusal satırlar kullandı. İşte Birce Akalay’ın o satırları: “90'larda henüz daha dijital fotoğraf nedir bilmezken, her pozun tek bir hakkı varken çekilirdik böyle fotoğraflar. Bu kareye bakınca iki çocukluk arkadaşına benzettim bizi… Canım Tanem'im yine tüm enerjinle ve güzel kalbinle sardın sarmaladın beni. İşin zor ve seni biricik kılan kısmı ise bunu tüm misafirlerine ve sevdiklerine var gücünle yapmaktan asla vazgeçmiyor ya da ertelemiyor oluşun. Sen harika bir anne, pırlanta gibi bir eş ve sıkı bir dostsun. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım.”